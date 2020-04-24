Колдовские художники нарисуют картины в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 24 апреля, в 15.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир с группой колдовских художников.

Группа «Колдовские художники» образована художниками Николаем Копейкиным, Андреем Кагадеевым, Владимиром Медведевым в 2002 году.

Помимо изобразительного искусства «Колдовские художники» занимаются музыкой (группа «НОМ»), кинематографией («НОМФИЛЬМ»), литературой (поэзия, проза). В 2016 году группа открыла собственное открытое выставочное пространство — галерею «Свиное рыло».

В рамках эфира художник и куратор галереи «Свиное рыло» Николай Васильев вместе с единомышленниками создаст картину на злобу дня. Мы поговорим о искусстве в разных его проявлениях, раскрытии творческого потенциала и различных запретах.

Позднее написанные в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» картины будут проданы на онлайн-аукционе, а все вырученные деньги будут перечислены на счет Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Ссылка на видеоканал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +79944249587.

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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