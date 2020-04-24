«Медицинская кома» США может перейти в новую Великую депрессию

Вашингтон, 24 апреля. Американские экономисты назвали вызванный коронавирусом кризис «медицинской комой». В результате введения карантина в 45 штатах розничная торговля упала на 8,7%, промышленное производство — на 5,4% (сильнейшее падение с января 1946 года), за три недели зарегистрировано 22 млн безработных. Все это говорит о том, что в стране началась рецессия.

«Экономика США находится в «медицинской коме». Такого мы раньше не делали. Вопрос состоит в том, сможем ли мы вывести из нее экономику, когда это будет нужно?» — цитирует экономиста Джейсона Фурмана CNBC.

Он также не исключил варианта с затяжным падением экономики, вроде той, что принято называть Великой американской депрессией. Если в декабре 2021 года безработица в стране превысит 15%, то можно будет говорить о новой депрессии, однако Фурман не думает, что до этого дойдет.

По словам экономиста, принципиальное отличие нынешней ситуации от депрессии 1929 года заключается в том, что правительство активно помогает гражданам и малому бизнесу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.