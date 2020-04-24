Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы для выезда за рубеж

Прага, 24 апреля. Правительство Чехии приняло решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии», — подчеркнул он.

Отмечается, что власти страны постепенно начали отменять ограничения, введенные из-за пандемии. Известно, что отмена карантина будет поэтапной. При этом сегодня местные жители уже могут гулять по улицам. Более того, им можно покидать пределы страны.

Как объяснил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, ослабление карантина стало возможным благодаря хорошей эпидемиологической ситуации в стране. Ранее жители Чехии могли выходить из дома только на работу, в аптеки и магазины.

Напомним, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что страны Юго-Восточной Азии станут первыми государствами, которые откроются для людей после окончания пандемии коронавируса. По его словам, именно Китай, Корея и Япония, которые ассоциируются с эпицентром возникшей эпидемии, смогут быстро оправиться от потрясения и начать принимать путешественников.

На европейском направлении, по его словам, самыми первыми станут доступны Греция и Болгария. У первой, как отметил Мальцев, экономика строится на туризме. А у второй — своя виза, Болгария не зависит от Шенгенской зоны.

Мальцев не стал делать позитивных прогнозов относительно Турции, которая стала одним из самых популярных направлений у россиян. По его мнению, страна не сможет принимать туристов еще несколько месяцев.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.