Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области

Благовещенск, 24 апреля. Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Как рассказала глава ведомства Ольга Курганова, число заболевших в регионе увеличилось до 28 человек. При этом пять человек полностью переболели, повторный тест показал отрицальный результат на коронавирус.

Курганова добавила, что 23 человека продолжают лечение. В Роспотребнадзоре пояснили, что у 35% всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, еще 35% не имеют симптомов, но являются носителями.

Пациентов с тяжелой формой коронавируса не выявлено. Больше всего зараженных в Благовещенске — 16 и Белогорске — 5. В остальных населенных пунктах зафиксированы по 1-2 случая заболевания.

11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Большинство стран мира закрыли границы, чтобы остановить распространение вируса.

Почти во всех регионах России действует режим самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только в крайнем случае — купить продукты и лекарства, выгулять собаку. Власти напоминают, что здоровье граждан зависит от соблюдения самоизоляции.