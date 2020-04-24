Собчак назвала Боню «тупой блогершей» из-за постов о коронавирусе

Москва, 24 апреля. Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала бывшую участницу проекта «Дом-2» Викторию Боню за ее посты о влиянии вышек связи 5G на распространение коронавируса.

Собчак в Instagram Stories опубликовала скриншот поста продюсера Александра Роднянского, который заявил о «диких конспирологических бреднях» в заявлениях Бони.

Телеведущая же назвала звезду «Дома-2» «тупой блогершей».

«Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — написала Собчак.

Боня ранее рассказывала подписчикам, что людей по всему миру, по ее мнению, «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На блогера подписаны около 6,7 миллиона пользователей, отмечает «Царьград». Причем она утверждает, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».

Отметим, что и сама Собчак не раз становилась объектом критики со стороны пользователей Сети. В самоизоляции телеведущая часто проводит эфиры с супругом Константином Богомоловым и разными алкогольными напитками. Подписчики Собчак считают, что такими темпами можно заработать проблемы со здоровьем.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, а затем она быстро распространилась по миру. COVID-19 унес жизни уже более 191 тысячи человек, заболели свыше 2,7 миллиона. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.