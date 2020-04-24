Москва, 24 апреля. Жители регионов РФ смогут оформить рабочие пропуска сразу на 24 часа в рамках системы, которую разработали в Минкомсвязи. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Ранее заместитель министра рассказал в эфире телеканала РБК, что жители регионов смогут оформить рабочие пропуска на 12 часов. По его словам, такие пропуска предназначены для тех, кому не нужно каждый день ездить на работу в офис. При этом работодатель сможет оформить пропуск для своих сотрудников на более длительный срок.

Позднее представитель Минкомсвязи уточнил, что действовать такой пропуск будет 24 часа, а не 12 часов. Официальных объявлений в ведомстве по данному вопросу пока не делали.

Систему выдачи пропусков планируют внедрить в 21 регионе. Заявки уже получены от Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей.

Минкомсвязи прогнозирует, что системой воспользуется 10% населения. Оформить пропуск граждане смогут на портале «Госуслуги» или через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Качанов отметил, что формат пропуска будет единым для всех субъектов, при этом предъявить документ можно будет не только в том регионе, где он был получен.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники. Власти могут ввести либо электронные пропуска, либо пропуска на бумажных носителях.