Депутат Федоров направил запрос в Роскомнадзор в связи с блокировкой Google-аккаунта ФАН

Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил запрос в Роскомнадзор (РКН) по вопросу блокировки аккаунта Федерального агентства новостей (ФАН) на крупнейшем видеохостинге YouTube (принадлежит транснациональной корпорации Google).

Запрос был отправлен на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) Андрея Липова.

«Очевидно, что компанией Google нарушены положения статьи 1 (Свобода массовой информации) Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», в соответствии с которой в Российской Федерации производство и распространение массовой информации не подлежит ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации», — значится в тексте запроса.

Парламентарий добавил, что действия американской корпорации нарушают конституционные право редакции ФАН «производить и распространять массовую информацию любым законным способом». По мнению Федорова, в Google могли заблокировать аккаунты ФАН по политическим мотивам, а также из-за недобросовестной конкуренции. В своем обращении депутат призвал РКН «принять предусмотренные законом меры в соответствии с компетенцией». Ранее парламентарий заявлял, что корпорация Google является агентом иностранного влияния на территории России.

Напомним, в ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН в YouTube. В оправдание своих действий сотрудники компании заявили, что редакция нашего издания якобы нарушила некие правила сервиса, причем они не уточнили какие именно. И это при том, что редакция агентства всегда внимательно относится к соблюдению как российского, так и международного законодательства и пользовательских соглашений интернет-ресурсов.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал сложившуюся вокруг ФАН ситуацию «недопустимой» и «неприемлемой», призвав Google пересмотреть свое решение и тем самым сохранить «свое реноме».

Подобной атаке со стороны Google подверглось не только Федеральное агентство новостей. Так, ранее этой весной американская корпорация заблокировала и удалила аккаунты телеканала RT и других российских СМИ. Кроме того, ранее без объяснения причин на YouTube-канале НТВ было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, набравшее на тот момент свыше двух миллионов просмотров.