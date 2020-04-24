Госдеп США выделит до 1,5 млн долларов на «поддержку демократии в Сирии»

Вашингтон, 24 апреля. Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до 1,5 миллиона долларов на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии».

По данным RT, американский Госдеп оказывает финансовую поддержку с целью поддержать программы по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия и подотчетности.

Таким образом США рассчитывают оказать прямое содействие активистам, создать союзы и сетевые объединения и предоставить помощь в защите прав, а также укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом.

Проекты, финансируемые Вашингтоном, должны способствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между различными группами населения.

«Упор в предложениях должен делаться на разрешении текущих и давно назревших проблем, порождаемых периодами насильственной борьбы, а также ненадлежащим управлением, недоверием к силам безопасности и ощущении предательства со стороны бывших соседей», — указывают в ведомстве.

Грант предполагает и юридическую помощь сирийцам по решению проблем, связанных с имуществом, незаконным содержанием под стражей и иными «злоупотреблениями в рамках существующего законодательства». Подчеркивается, что реализуемые проекты должны привести к долгосрочным реформам в стране.

Напомним, что в конце 2019 года Госдеп заявлял о планах выделить 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ, чтобы бороться с «пропагандой», которую якобы распространяют Россия и официальный Дамаск, мешая западной коалиции.

Последняя во главе с США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года. Она действует без согласия и координации с официальными властями САР и резолюции Совбеза ООН. Кроме того, Вашингтон поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) и разворовывает сирийскую нефть в связке с бандформированиями курдов, которые сотрудничают с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.