Митрахович объяснил, почему США не смогут вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США пытаются развязать новую холодную войну, на этот раз — в сфере технологий. Именно этим и обусловлено решение Штатов выдавить Россию и Китай с рынка ядерных технологий, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Подробнее — в статье Федерального агентства новостей.

Новая стратегия США

Министерство энергетики США опубликовало новую стратегию, согласно которой Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий. Документ предполагает, что страна должна стать мировым лидером по экспорту технологий атомной энергетики.

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая», — говорится в стратегии.

Минэнерго США предлагает препятствовать установлению прочных отношений России и Китая с некоторыми странами Восточной Европы и Африки. Кроме того, авторы документа хотят снизить объем российского ядерного топлива, разрешенного к ввозу в США. Речь, в частности, идет о деятельности компании ТВЭЛ (госкорпорация Росатом).

Документ уже передан на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.

США развязывают холодную войну

Россия остается крупным поставщиком обогащенного урана в Штаты, напомнил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Американцы все еще очень зависимы от этих поставок по одной простой причине: однажды США решили, что топливо гораздо проще покупать, чем производить. Однако сейчас глобализация разворачивается в противоположную сторону.

«Раньше в Америке все нормально смотрели на то, чтобы покупать по импорту, технологиями делиться. Пример: американцы давали технологии Китаю, и Китай развил собственное производство. Конечно, если бы они не снабжали КНР технологиями в 80-е, 90-е и нулевые, там бы вряд ли так быстро появились компании вроде Huawei. Теперь Китай так вырос, что в Америке осознали: глобализация, которая длилась 30 лет, Америке, может, не всегда выгодна», — сказал Станислав Митрахович в комментарии ФАН.

Сейчас Штаты пытаются ограничить Китай — отсюда и идут санкции в технологическом секторе. Митрахович не исключает, что дальше последуют санкции в атомной сфере.

«Что-то вроде такой «холодной войны» технологической. <…> Так что будут давить и сокращать обмен технологиями с Китаем. Что касается России — она тоже оппонент США. После «украинского кризиса» очевидно, что российские компании каждый день ждут, что их будут каким-то образом ограничивать. До сегодняшнего момента Америка так и не ввела запрет на импорт российского обогащенного урана, атомного топлива, хотя им Россия тоже пытается торговать им на американском рынке. Пока это было экономически невыгодно», — объяснил эксперт.

Новая стратегия Минэнерго США говорит, что Вашингтон решил отказаться от старой модели глобализации. Однако даже если Вашингтон попытается выдавить со своего рынка российский атом, сказать, что для Москвы это будет смертельно, нельзя.