В мэрии Москвы рассказали, что коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ

Москва, 24 апреля. Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от острой респираторной вирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, инфекция уже глубокого проникла в город.

«Ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды», — добавила Ракова.

В эфире Первого канала она подчеркнула, что для победы над коронавирусом сейчас очень важно оставаться дома. Она также призвала россиян внимательно прислушиваться ко всем сигналам организма.

Ранее специалисты Высшей школы экономики предупредили о риске неконтролируемого распространения коронавируса через птиц, насекомых, диких и домашних животных. Исследователи считают, что эту угрозу необходимо учитывать и разработать для нее специальную систему мониторинга. С данной инициативой они обратились в Совет Федерации и к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Согласно китайским исследованиям, переносчиками коронавируса могут быть городские голуби. В то же время другие эксперты отмечают, что человеку заразиться коронавирусом от животного невозможно. Тем не менее ученые из ВШЭ говорят, что во время сезонной миграции миллиарды птиц преодолевают большие расстояния по всему миру, и именно они являются главным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе гриппа, коронавирусов, возбудителей энцефалита.

Специалист подчеркивает, что превентивные меры, тем более с международным взаимодействием, в десятки, а то и в сотни раз менее затратны, чем рефлексия по поводу уже свершившейся эпидемии.

Ранее заместитель главы Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков сообщал, что тест-системы для выявления коронавируса у домашних животных будут выпущены в России, передает RT. По его словам, исследования будут проводиться по всей стране.