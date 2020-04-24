Рыжий «Иванушка» показал, как зарос в самоизоляции

Сочи, 24 апреля. Вокалист известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал, как он зарос во время самоизоляции. Снимок с бородой и усами он опубликовал на своей странице в Instagram.

Музыкант рассказал, что период самоизоляции решил провести в своем родном Сочи.

«Борода больше не растет, канапушки повылезали, как в детстве», — написал Григорьев-Апполонов.

Также рыжий «Иванушка» признался, что ему удалось отдохнуть от гастролей и сесть на шпагат.

«Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Сочи! Ну хотя бы месяц! А кто прожил месяц, тому второй месяц в подарок!» — пошутил музыкант.

Поклонники Григорьева-Апполонова по-разному отнеслись к его новому образу. Одни предложили поп-исполнителю оставить бороду навсегда, другие же посчитали, что рыжему «Иванушке» лучше вернуться к прежнему виду.

«На обложку модного журнала», — написал _skitalets_.

«Классный образ с бородой!» — восхитилась irina_filippova_.

«Необычный какой-то», — отметила shirok588422.

«20 лет назад я была в тебя влюблена до безумия, а сейчас даже не знаю», — призналась cherep210583.

«Андрюша! Где любовь моей молодости?! Превращайся назад в ухоженного горячего мужчину!!!» — призвала ourelliya.

«Вот что с людьми делает самоизоляция», — прокомментировал sergey_konevtsov.

«Страшноватый, конечно, но симпатичный, зараза», — оставила противоречивый комментарий olaola0508.

«Побрейся налысо», — предложил max_moscow_2013.

«Следующий этап!» — ответил на этот призыв Андрей Григорьев-Апполонов.

Кроме того, подписчики сравнили музыканта с персонажами фильмов «Джуманджи» и «Джентльмены удачи», а также с русским богатырем Алешей Поповичем.