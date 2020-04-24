Клинцевич назвал «подленькой» блокировку Украиной в ООН резолюции РФ по коронавирусу

Российский сенатор Франц Клинцевич жестко отреагировал на блокировку Украиной проекта резолюции РФ в Генассамблее ООН по ослаблению санкций в условиях пандемии, вызванной коронавирусом. Российские дипломаты назвали действия Украины «кощунством».

Соответствующий комментарий постпредство РФ в ООН разместило в Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сообщил об очередном дипломатическом «успехе» Украины, заблокировавшей российскую резолюцию.

«Нашим украинским коллегам пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво, вопреки фактам и здравому смыслу, пытается выставить Россию», — ответили российские дипломаты, назвав позицию Киева «кощунственной».

Как известно, правда глаза колет, и в настоящее время Twitter Кулебы «зачищен» от неприятных для Киева комментариев.

Оценивая поведение украинской делегации, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что это не позиция всей Украины.

«То, что мы видим, — это позиция отдельных представителей украинских властей, которые выполняют задания своих хозяев и при этом сами стоят на преступных позициях неонацизма, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта неонацистская, фашистская, кощунственная идеология проявляется во всем. Они не думают о последствиях, не думают о своих гражданах, не думают, что окончательно подрывают возможность восстановления нормальных взаимоотношений с Россией — политических и экономических. Они не задумываются о том, что от этого в первую очередь страдает сама Украина, которая экономически просто не может существовать без России».

По словам члена Совфеда, действия украинской делегации в ООН — это еще одно проявление информационной войны против России, в которой Украина является орудием в руках своих заокеанских хозяев.

«Для них даже эпидемия — всего лишь очередной повод показать, что Россия — это «зло», — заметил сенатор. — Мелкая подленькая услуга хозяевам. И что особенно неприятно: эта подлость — от родного брата, ведь как бы там ни было, не надо забывать, что народы России и Украины —братские народы».

Однако сегодня киевские власти стоят отнюдь не на братских позициях, это в том числе касается памяти о Великой Отечественной войне, отметил сенатор. Клинцевич напомнил о памятниках, которые устанавливают на Украине нацистам, уничтожившим тысячи евреев, не стесняясь приводить к этим памятникам школьников. Ранее об этом писал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В заключение Клинцевич обратился непосредственно к украинцам.

«Скажу крамольную вещь — не как сенатор, а просто как гражданин России, как русский офицер. Граждане Украины, подумайте, кто вами управляет! Вспомните ваши корни! Пора уже с этим завязывать, принимать правильные решения, возвращаться домой и начинать восстанавливать свою жизнь. С нынешней киевской властью будущего у детей Украины нет, это еще раз подтвердило последнее голосование в ООН», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Россия обратилась в ООН с предложением отказаться от санкций на фоне пандемии COVID-19, которая привела к заражению почти двух миллионов жителей Земли, число погибших неуклонно приближается к двумстам тысячам.