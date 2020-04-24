Эксперт предсказал исчезновение части ресторанного бизнеса в России после пандемии

Москва, 24 апреля. Только фастфуд и другие дешевые форматы останутся «в живых» в российском общепите после окончания пандемии коронавируса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.

По его мнению, часть ресторанного бизнеса исчезнет.

«Ресторанная отрасль будет умирать. Она умирает сейчас, она будет умирать и дальше. Будет две волны закрытий и банкротств — первая сейчас, следующая волна будет, когда рестораны откроют», — предсказал эксперт.

Миронов объяснил, что первая волна закрытия и банкротств ресторанов сейчас связана с недостатком денег на текущие расходы или с кассовым разрывом. После отмены режима самоизоляции ресторанам придется тяжело из-за отсутствия посетителей, считает он. Миронов уверен, что у россиян сохранится страх перед эпидемией или просто не будет денег.

Он также не исключил рост цен на продукты из-за колебаний курсов валют и разорения мелких поставщиков.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции. Как сообщает «Газета.ru», в России недавно вновь появился регион без зараженных коронавирусом — в Ненецком автономном округе выздоровел единственный больной.

В марте по всей России была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания еды на вынос, а также доставки заказов.

Власти РФ стараются сделать все возможное для поддержки бизнеса в условиях пандемии Президент России Владимир Путин анонсировал существенные послабления в налоговой нагрузке для предпринимателей, сохраняющих зарплаты и рабочие места.