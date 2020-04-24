Российский вирусолог рассказал, будет ли вторая волна коронавируса

Москва, 24 апреля. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, насколько вероятно появление второй волны коронавируса.

По его словам, вирус «пришел надолго», об этом говорят все признаки. По мнению специалиста, к лету заболеваемость, судя по всем прогнозам, снизится. При этом осенью «накатит вторая волна» вируса, число зараженных может вырасти.

По данным издания KP.Ru, врач добавил, что для настоящей борьбы с коронавирусом необходима вакцина.

«Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — подчеркнул он.

Напомним, девять вакцин против коронавируса, разработанных в России, попали в список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения.

Шесть из девяти российских вакцин, попавших в список ВОЗ, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Один из препаратов, представленных новосибирскими учеными, был создан на платформе вакцины против вируса Эбола.

Еще две вакцины из списка разработала компания БИОКАД. В создании одного из препаратов принимали участие сотрудники ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Девятую вакцину из списка ВОЗ, созданную на основе рекомбинантного белка и наночастиц, разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Ранее ученый-вирусолог Феликс Ершов рассказал, почему вакцину от коронавируса нельзя сделать быстро. По его словам, создание вакцины — это сложный процесс, который иногда может занимать годы.