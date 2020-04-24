Доктор Комаровский назвал условия снятия ограничений по коронавирусу

Москва, 24 апреля. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал условия, при которых власти могут снять ограничения, введенные с целью борьбы с коронавирусом. О них он рассказал в одном из видео на личном YouTube-канале.

Комаровский считает, что для этого больницы должны иметь возможность в плановом режиме лечить пациентов, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам, при которых медикам приходится выбирать, кого лечить.

Также, по его словам, сроки длительности карантинных мер зависят от способности государства тестировать людей с симптомами COVID-19 на наличие вируса и отслеживать состояние и контакты пациентов с подтвержденным диагнозом.

Кроме того, отметил медик, необходимо, чтобы число новых случаев заражения сокращалось, как минимум, в течение двух недель. По мнению Комаровского, это возможно только при наличии качественного массового тестирования.

Ситуацию с распространением SARS-CoV-2 врач предложил оценивать по двум параметрам: по количеству пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии и по проценту положительных диагнозов среди протестированных на COVID-19.

Ранее Комаровский назвал 10 правил безопасного посещения магазинов во время эпидемии и рассказал о неожиданном преимуществе алкоголиков в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 62 773 случаев COVID-19 и 555 смертей от инфекции. Количество выздоровевших составляет 4 891, а общее число проведенных тестов на выявление SARS-CoV-2 превышает 2,4 млн, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.