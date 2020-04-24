Кадыров жестко ответил распространителям слухов о «секретных тюрьмах» в его доме

Грозный, 24 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о его «секретных тюрьмах». В прямом эфире в Instagram он заявил, что подобные сообщения распространяют люди, имеющие проблемы с психикой.

Отвечая на вопрос подписчиков в соцсети, Кадыров напомнил, что «так называемые правозащитники-журналисты» несколько раз публиковали сообщения о том, что в доме главы республики якобы организованы «секретные тюрьмы». По словам Кадырова, к нему уже несколько раз приезжали представители Следственного комитета и прокуратуры, которые проверили подвалы и котельную его дома, но ничего не обнаружили.

«Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов!» — возмутился глава Чечни.

Он напомнил, что для преступников законом предусмотрено содержание в СИЗО и тюрьмах, а работать с такими людьми должны компетентные органы.

«Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимание на эту чушь. Это шизофреники, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность», — жестко ответил распространителям слухов Кадыров.

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира в Instagram Кадыров рассказал о своей первой любви. Также глава Чечни раскрыл подписчикам подробности знакомства с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадыров сообщил, что с российским лидером его в 2000 году познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров, пишет «Газета.ру».