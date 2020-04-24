Совфед может пересмотреть закон о контрсанкциях

Москва, 24 апреля. Совет Федерации создал рабочую группу для пересмотра законодательства из-за пандемии коронавируса, может быть проанализировано применение закона о контрсанкциях. Об этом рассказал глава комитета верхней палаты парламента РФ по международным делам Константин Косачев.

Он уточнил, что действенность и эффективность закона не ставится под сомнение. Однако в нынешней ситуации необходимо проверить, как он работает относительно интересов российского бизнеса, который сейчас испытывает дополнительные нагрузки.

Комитет планирует выявить лучшие мировые практики по изменению законодательства в условиях пандемии.

«Ни один из кризисов последних десятилетий не менял все вокруг так стремительно и основательно, как нынешний»,— заметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» в 2018 году. Меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в начале марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Инфекция из Китая стремительно распространилась по другим государствам, заболели уже более двух миллионов человек. Власти стран вынуждены были ввести карантин на своих территориях и закрыть границы.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины от COVID-19 начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.