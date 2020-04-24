Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 17

Федеральное агентство новостей представляет 17-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

На первую строчку в новом рейтинге ФАН вырвалась оппозиционная «Новая газета», ее сотрудники опубликовали 87 антироссийских статей (+2 позиции). Сразу за ней следует принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издание «МБХ Медиа» — опубликовано 84 статьи (+2 позиции в рейтинге). Замыкает тройку лидеров еще один ресурс Ходорковского — «Открытые медиа» (82 материала и -1 позиция в рейтинге).

На прошлой неделе оппозиционные издания продвигали фейк о том, что в приграничном Надтеречном районе Чечни были замечены подразделения федеральных войск. Кроме того, антироссийские СМИ дезинформировали своих читателей тем, что российское посольство в Праге якобы отказалось указывать площадь Бориса Немцова в адресе своей резиденции.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

20 апреля редакция «Новой газеты» сообщила, что в Надтеречный район Чеченской Республики якобы были введены федеральные войска. Поводом стала публикация в Сети видеоролика местных жителей, на котором было видно большое скопление военных грузовиков и разбитые в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское палаточные городки.

Источники «Новой» в республике допустили, что появление федеральных военных может быть связано с проводимыми учениями, однако сотрудники издания сразу отмели их предположения, сообщив, «что все учения (например, учение войск радиационной и биологической защиты, которое 5 апреля проходило по всему СКФО) оформляются межведомственным приказом, то есть местные подразделения МВД, ФСБ и СК по крайней мере знают о датах, дислокации и задачах армейских учений».

Помимо этого, как отметили журналисты издания, «обычно учения проводятся на полигонах Надтеречного района, который находится вдалеке от населенных пунктов». Однако в этом случае ВС РФ разбили городки в непосредственной близости к селам и выставили между ними свои блокпосты.

Фейк тут же начали распространять другие либеральные СМИ: «Эхо Москвы», «Полит.ру», «Дождь». При этом каких-то дополнительных сведений единомышленники «Новой» не сообщали и ее данные проверять не стали, а зря. На следующий день в интервью РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа опроверг сообщение «Новой газеты», заявив, что никто не вводил дополнительные войска в Чечню.

«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — сказал Астафьев.

Он отметил, что в пункте постоянной дислокации проводится плановая боевая подготовка подразделений 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в республике. Напомним, с 5 апреля из-за распространения COVID-19 глава региона Рамзан Кадыров закрыл границы для всех, кроме поставщиков продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта.

Еще один лживый материал «Новой газеты», но уже за авторством Дениса Короткова был опубликован 21 апреля. Уличенный в работе на боевиков «журналист» продолжил кампанию по дискредитации России, создав фейк о российской ЧВК «Вагнера». Естественно, распространением вброса занялись и другие оппозиционные издания — «Полит.ру», «Медиазона», «Дождь». Вот только приведенная «журналистом» «Новой газеты» информация не имеет ничего общего с реальностью.

Некоторые СМИ усомнились в достоверности фото- и видеоматериалов, на которые ссылался Коротков в своем материале, и указали на ряд нестыковок. А источник ФАН из окружения Короткова раскрыл подробности того, как создавался этот текст. По его словам, журналист хвастался подготовкой «неотличимого от правды» фейка о ЧВК «Вагнера» для публикации на сайте «Новой газеты» еще несколько недель назад.

Напомним, что Денис Коротков неоднократно имел общение с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), о чем рассказал в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) бывший член террористической группировки Шерзод Хасанов. Известно, что журналист обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями ИГИЛ1.

Кроме того, были обнаружены факты из личной жизни Дениса Короткова во время его службы в петербургской милиции. Старший сержант Коротков брал взятки от преступников и угрожал своим сослуживцам. Также ФАН удалось установить, что сотрудник «Новой газеты» причастен к убийству милиционера Владимира Яременко и жестокой расправе над подозреваемым.

Дезинформация

17 апреля чешское издание Aktuálně сообщило, что посольство Российской Федерации в Праге решило изменить свой официальный адрес после того, как площадь, на которой располагалась его резиденция, переименовали в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

Это сообщение подхватили российские либеральные СМИ, которые просто не могли пройти мимо такой новости. Публикации появились в «Новой газете» под заголовком «Российское посольство в Праге отказалось указывать площадь Бориса Немцова в адресе своей резиденции», в именном издании Ходорковского «МБХ Медиа» — «Посольство России в Праге отказалось указывать в качестве официального адрес на площади Немцова», а также на страницах его второго издания «Открытые медиа» — «СМИ: посольство России в Праге сменило адрес после переименования в честь Немцова площади, где оно находится».

В своих материалах сотрудники антироссийских СМИ наперебой сообщают, что, согласно письму российских дипломатов в чешский МИД, в официальной переписке посольство России будет использовать адрес консульского отдела, который находится на улице Коруновачни — в 400 метрах от основного здания. Таким образом журналисты намеренно искажают информацию, преподнося все так, будто смена основного адреса якобы напрямую связана с решением чешских властей изменить название площади. У читателей может сложиться впечатление, что смена названия может отразиться на работе дипломатов РФ.

Представители посольства России в Чехии на официальной странице в соцсети Facebook выпустили пояснение к своим действиям, в котором сказано, что название улицы Коруновачни «является историческим, используется более 100 лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова».

Именно по этой причине посольство приняло решение в дальнейшем использовать улицу Коруновачни в качестве своего официального адреса. Соответственно, все сообщения антироссийских СМИ — не что иное, как дезинформация и попытка придать ситуации политический подтекст.

Мнение эксперта

Комментируя наводнившие информационное пространство РФ фейки и дезинформацию от оппозиционных изданий, политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что составляемый рейтинг антироссийских СМИ поможет российскому пользователю понять, каким новостям можно доверять, а каким нет.

«Рейтинг антироссийских СМИ от ФАН формирует мнение об определенных СМИ. Причем в данном случае его нельзя обвинять в какой-либо субъективности, потому что он основан на фактах и четко транслирует, что определенные СМИ, либеральной, оппозиционной направленности, к сожалению, работают не на созидание, не на конструктивную критику, а на откровенный деструктив. То есть цель этих изданий не донести, не предложить, не покритиковать со смыслом, с делом, их цель — просто очернить, опустить, посеять мысль в голову своих читателей о том, что все в России очень плохо, все безальтернативно», — говорит Елисеева.

Действительно, при проведении анализа материалов большинства оппозиционных изданий становится понятно — редакции подобных СМИ не предлагают альтернативы, а лишь четко транслируют мысли о том, что у России все всегда плохо, власти не заботятся о населении, не развивают экономику, а занимаются лишь непонятной пропагандой.

«Поэтому такие рейтинги, как составляет ФАН, нужны, чтобы хоть какая-то часть населения обратила внимание на то, что приведенные в рейтинге СМИ так или иначе необъективны, деструктивны, и их цель — именно дестабилизация, очернение страны. Там нет никакого конструктива, а ведь оппозиционное мнение должно быть так или иначе конструктивно. А здесь его нет, здесь только деструктив, направленный на создание дисбаланса в стране, на подрыв внутреннего общества. Эти СМИ распространяют пропаганду со знаком минус: все субъективно, многие факты привираются, о многих фактах просто не говорится. То есть это такой субъектив, который вбивается в голову, и альтернативного мнения просто не существует», — заключила Наталия Елисеева.

1 Организация запрещена на территории РФ.