Минобороны РФ досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

Москва, 24 апреля. Минобороны РФ досрочно завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Работы закончили на неделю раньше запланированных сроков.

«Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования», — уточнили в министерстве.

Уже подключено рентген-оборудование, аппарат УЗИ, компьютерный томограф, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В центр привезли и установили мебель, функциональные медицинские кровати, а также средства транспортировки пациентов.

В Минобороны уточнили, что на объекте завершены все чистовые отделочные работы, а также выполнено благоустройство территории военного госпиталя.

«На объекте максимальная строительная готовность», — добавили в ведомстве.

В медицинский центр уже прибыли врачи и медсестры, в числе которых пульмонологи, инфекционисты, рентгенологи и анестезиологи. Обучение и повышение квалификации они прошли в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Минобороны с 20 марта ведет строительство медцентров, которые смогут принимать как военных и их семьи, так и при необходимости гражданское население. Центры синхронно строятся в Подольске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край). Самый дальний медицинский центр строят в Петропавловске-Камчатском.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. Власти принимают все необходимые меры в рамках борьбы с инфекцией. В регионах введен режим самоизоляции. А в Москве, где больше всего заболевших, ввели специальные пропуска для передвижения по городу.