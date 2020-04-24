Deutsche Bank оценил, на сколько хватит ресурсов ФНБ

Берлин, 24 апреля. Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года с учетом цены на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.

По оценкам немецких аналитиков, при стоимости барреля Urals в 30 долларов средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, пишет РБК.

В настоящее резерв ФНБ составляет порядка 120 миллиардов долларов, а ликвидная часть фонда по текущему курсу около 9 триллионов рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее сообщал, что к концу текущего года объем ФНБ составит 7 триллионов рублей. Он отмечал, что средств фонда при ценах на нефть в 20 долларов будет достаточно для исполнения всех обязательств бюджета в течение пяти ближайших лет.

Обвал цен на нефтяном рынке спровоцировало отсутствие договоренностей между странами ОПЕК+, которые в начале марта не смогли договориться о консолидированных действиях по снижению добычи нефти, напоминает Infox.ru. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и обрушила цену не углеводороды, что привело к резкому падению курса рубля и цен на топливо. Саудиты быстро столкнулись с другой проблемой — сверхдешевую нефть покупателям оказалось некуда сливать, так как все резервуары были заполнены. Таким образом, Саудовская Аравия пришла к выводу о необходимости пересмотра своей стратегии

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.