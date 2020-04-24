Продажи имбиря в России выросли в три раза

Москва, 24 апреля. Продажи имбиря в России в апреле оказались в три раза выше продаж в феврале 2020 года в денежном выражении. Такие выводу были сделаны, исходя из исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что аналитики сравнивали агрегированные обезличенные показатели продаж за период с 1 по 20 апреля 2020 года. Они заметили, что объем продаж имбиря в России в денежном выражении превысил квартальный объем продаж 2019 года.

Как пишет ТАСС, в апреле объем продаж оказался в три раза выше объема продаж за февраль 2020 года.

«А также оказался выше объема продаж за аналогичный период прошлого года на 310%», — подчеркнули эксперты.

Ранее Росконтроль устроил рейд по московским магазинам, чтобы узнать цены на лимоны и имбирь, и назвал лучшие цитрусовые. Сотрудники Росконтроля узнали цены на лимоны и имбирь в супермаркетах «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Верный», SPAR и Globus. В ведомстве отметили, что спрос на эти продукты резко вырос на фоне пандемии коронавируса.

Самые бюджетные лимоны можно купить в «Ашане», где их продают за 349 рублей за килограмм. Что касается имбиря, то дешевый вариант в «Пятерочке» — 499,99 рубля за килограмм.

Антирекордсменами стали SPAR, где имбирь продается за 1600 рублей за килограмм, и «Азбука вкуса», в которой килограмм лимонов можно купить за 628 рублей.

Эксперты также провели исследование лимонов, закупленных в супермаркетах. Выяснилось, что все проверенные фрукты были безопасными, хотя в них выявлено остаточное количество пестицидов, но превышения допустимых показателей зафиксировано не было.