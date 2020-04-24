ВОЗ внесла девять российских вакцин против коронавируса в список перспективных

Москва, 24 апреля. Девять вакцин против коронавируса, разработанных в России, попали в список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на портале официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

«Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и шесть проходят клинические исследования на людях», — говорится в сообщении.

Шесть из девяти российских вакцин, попавших в список ВОЗ, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишет НСН. Один из препаратов, представленных новосибирскими учеными, был создан на платформе вакцины против вируса Эбола.

Еще две вакцины из списка разработала компания БИОКАД, передает «Вечерняя Москва». В создании одного из препаратов принимали участие сотрудники ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Девятую вакцину из списка ВОЗ, созданную на основе рекомбинантного белка и наночастиц, разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

Ранее ученый-вирусолог Феликс Ершов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему вакцину от коронавируса нельзя сделать быстро. По его словам, создание вакцины — это сложный процесс, который иногда может занимать годы.