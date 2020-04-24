Минобрнауки назвало условие снижения стоимости дистанционной учебы в вузе

Москва, 24 апреля. Стоимость учебы в вузе может быть снижена из-за перехода на дистанционную форму обучения только в случае ухудшения качества образовательных услуг. Такое условие назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр напомнил, что взаимоотношения между студентом и университетом оформляются договором, в котором закреплены условия обучения.

«Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — добавил он.

Фальков рассказал также, что Минобрнауки России вместе с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и Ассоциацией «Глобальные университеты» прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии.

Напомним, что в мире в целом и в России в частности сложилась непростая эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса нового типа. Инфекция, вспышка которой произошла в декабре в Китае, охватила уже практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. COVID-19 заболели свыше двух миллионов человек.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Минобрнауки ранее сообщило, что учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, однако формат обучения будет зависеть от ситуации в стране.