Москва, 24 апреля. Российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, почему навсегда отказался от секса и что чувствует по этому поводу. Он стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше». Вассерман уточнил, что обещание дал еще в юности.

«Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей: вылетит — не застрелишь», — подчеркнул публицист.

Телеведущий добавил, что не жалеет от пожизненного отказа от секса. На вопрос юмориста Алексея Щербакова «Почему не решился обмануть всех и заняться сексом?», Вассерман сообщил, что верен своим обещаниям.

«Я слишком ценю свое слово, чтобы ему изменять», — подчеркнул Вассерман.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, что согласился на участие в популярном YouTube-шоу «Что было дальше?», потому что воспринял эту возможность как развлечение. Он заявил, что после записи программы «стал беднее временем, но богаче опытом».

Выпуск известного юмористического проекта с участием Вассермана вышел в четверг, 23 апреля, и за несколько часов набрал более 1,3 миллиона просмотров. В новой программе, где гости рассказывают свои истории, а ведущие в привычной манере перебивают их своими предположениями о развитии событий, вместе с интеллектуалом поучаствовал комик Александр Незлобин.

Герои выпуска пытались поведать зрителям свои интересные случаи из жизни, пока пятеро комиков мешали им, нередко используя при этом нецензурные выражения.

Когда Вассерман делился впечатлениями от шоу, он отметил, что участвует во многих проектах, поскольку ему любопытно, что, где и как происходит.