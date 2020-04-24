Пилот Airbus оценил риск заражения коронавирусом в самолете

Москва, 24 апреля. Российский пилот Airbus оценил вероятность заражения коронавирусом авиаперелета. Его комментарий передает популярный онлайн-сервис бронирования билетов «Туту.ру».

По его словам, риск заразиться во время путешествия на самолете низкий, если носитель вируса не окажется в соседнем кресле, передает «Лента.ру». В этом случае в зону потенциальной опасности попадут не только те, кто сидит с ним в одном ряду, но и по два ряда впереди и позади него.

Летчик объяснил, что безопасность в салоне обеспечивается системой кондиционирования, которой он буквально «нарезан» на слои, разделенные по рядам и состоящие из отдельных воздушных потоков. Во время полета воздух полностью обновляется раз в три минуты и проходит через фильтры.

Кроме того, после каждого рейса бортпроводники проводят в салоне тщательную уборку и дезинфекцию. Особое внимание уделяется тем деталям, с которыми наиболее часто соприкасаются путешественники, — складным столикам, подлокотникам и ручкам багажных полок.

Несмотря на наличие мощной вентиляционной системы, между рейсами члены экипажа дополнительно вручную проветривают лайнеры и полностью заменяют воздух в кабине перед каждым новым полетом.

Говоря о потенциальных источниках инфекции, пилот не исключил возможности заражения от членов экипажа. При этом он уточнил, что авиакомпаниям рекомендуют регулярно проверять состояние здоровья своих сотрудников и снабжать их индивидуальными средствами защиты — масками и перчатками.