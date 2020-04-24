Пригожин рассказал об ОПГ в политических элитах США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в новом обращении к генпрокурору США Уильяму Барру сообщил об организованной преступной группе среди политиков и спецслужб США.

В новом письме на имя генпрокурора США Уильяма Барра российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о сговоре экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, ряда членов Конгресса, высших должностных лиц Минюста и Госдепа с целью незаконного отстранения от власти президента Дональда Трампа путем импичмента.

По утверждению предпринимателя, ОПГ сфабриковала обвинения против России, ее физических и юридических лиц во вмешательстве в американские выборы 2016 года. За неимением доказательств заговорщики использовали фальсификации, должностные преступления, незаконные уголовные преследования, шантаж, слежку и прослушку.

В своем заявлении бизнесмен просит, чтобы генпрокуратура США провела проверку и возбудила уголовное дело в отношении членов ОПГ, расследовала их деятельность и привлекла к ответственности виновных лиц.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Федеральное агентство новостей отметило ключевые моменты заявления.

Сговор экс-президентов

Как утверждается в письме Пригожина, идея обвинить Трампа в тайном сговоре с Россией впервые прозвучала на закрытом совещании в Белом доме в июне 2016 года, проведенном по инициативе Обамы.

«Целью данной противоправной деятельности являлся подрыв общественного доверия к кандидатуре Трампа путем создания и распространения заведомо ложных материалов о якобы имевшем место тайном сговоре между Трампом и Россией», — отмечается в письме.

Также в документе говорится, что уже 27 июня того же года другой бывший президент-демократ, Билл Клинтон, встретился на борту частного самолета с тогдашним генпрокурором США Лореттой Линч, чтобы обсудить возможность фиктивного расследования «сговора Трампа и Россией». А через несколько дней Линч инициировала тайное расследование сотрудничества предвыборного штаба Трампа с «представителями РФ». Оно сопровождалось незаконными оперативно-розыскными мероприятиями, включая прослушивание телефонных переговоров и скрытое наружное наблюдение за кандидатом и его штабом.

Напомним, что тем же летом Обама потребовал от властей Украины составить компрометирующее досье на главу штаба Трампа Пола Манафорта. Компромат стоил Манафорту свободы.

Петербургский бизнесмен отмечает, что сразу после победы Трампа в президентской гонке избирательный штаб Клинтон оперативно распространил через либеральные СМИ первые фейки о «российских хакерах».

Также уже через месяц после победы Трампа Обама дал незаконное указание ФБР, ЦРУ и Национальной разведке США составить совместное заключение о «российском вмешательстве» в выборы и о сговоре между новым президентом и Россией.

«Тем самым он (Обама. — Прим. ФАН) заставил американские силовые ведомства совершить должностное преступление и создать условия для смены власти в США путем вынесения импичмента на основе сфабрикованных документов против законно выбранного в 2016 году президента США Дональда Трампа», — констатируется в документе.

6 января 2017 года заявление силовых ведомств было опубликовано. Оно было основано на заведомо ложных материалах, включая утверждения о причастности организации «Агентство интернет-исследований» к вмешательству в выборы. В письме к Барру Пригожин называет имена тех, кто приложил руку к заявлению. Это директор ЦРУ Джон Бреннан, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, глава отдела по борьбе с мошенничеством Минюста Эндрю Вайсман и агент ФБР Питер Стржок.

Провал Минюста США

Как мы помним, 17 мая 2017 года по инициативе «недовольных Трампом» учреждается специальный комитет Минюста США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Его задачей стала фабрикация обвинений против победившего президента в его работе на Россию для последующего импичмента в Конгрессе.

Петербургский бизнесмен подчеркивает, что абсурдность обвинений была очевидна членам ОПГ. Так, через два дня после назначения Мюллера агент Стржок признал в переписке с юристом ФБР Лизой Пейдж, что расследование Мюллера ведется по надуманному поводу и никакого сговора между Трампом и Москвой нет. Аналогичное признание сделал замглавы ФБР Эндрю Маккейб на личной встрече с главой аппарата Белого дома Райнхольдом Ричардом Прибусом в феврале 2017-го.

6 сентября того же года Facebook обвиняет «Агентство интернет-исследований» в дезинформации избирателей США перед выборами-2016. Заявление социальной сети публикуется после встречи ее главы Марка Цукерберга с заместителем генпрокурора США Родом Розенштейном.

«Розенштейн пообещал иммунитет лично Марку Цукербергу и компании Facebook от обвинения в подрыве демократических процессов в обмен на обвинение российских компаний и физических лиц во вмешательстве в американские демократические процессы», — говорится в заявлении Пригожина.

На основе фальшивок 16 февраля 2018 года Мюллер предъявляет обвинение трем российским компаниям и 13 гражданам РФ во вмешательстве в выборы, поддержке Трампа и дискредитации Клинтон.

«Спецпрокурор Роберт Мюллер был осведомлен, что доказательная база обвинений сфабрикована, т.е. наполнена «юридическим мусором», — говорится в документе.

По мнению Пригожина, расчет ОПГ состоял в том, что суд вынесет обвинительный вердикт в отсутствие ответчиков. Однако в мае 2018 года компания Concord Management and Consulting неожиданно заявляет в суде, что не признает себя виновной и будет добиваться справедливости. В отсутствие доказательств вины россиян спецкомитет Мюллера попросил об отсрочке в судебном процессе.

Попытки «прогнуть» неуступчивых русских продолжатся вплоть до октября 2018-го. В частности, уже упомянутый Розенштейн даст указание незаконно обвинить российского бухгалтера Елену Хусяйнову в финансировании создания 400 постов в соцсетях в поддержку Трампа и против Клинтон.

Однако результатом многомесячного расследования становится бессмысленная публикация 18 апреля 2019 года итогового отчета Мюллера. В нем спецпрокурор так и не привел никаких доказательств вмешательства России в американские выборы.

В июле 2019 года федеральный суд округа Колумбия признает несостоятельность тезисов из отчета Мюллера о том, что российские юридические и физические лица, обвиненные во вмешательстве в выборы, представляли интересы РФ. Несмотря на это, спецпрокурор дает 26 июля ложные показания перед Конгрессом США, обвиняя российские компании в нарушении американских законов.

Точка в деле была поставлена 16 марта 2020 года, когда суд по ходатайству обвинителей снял обвинения с Concord Management and Consulting и Concord Catering. В своем решении суд сослался на «защиту интересов национальной безопасности США», однако реальной причиной стало отсутствие доказательств вины россиян. Это была еще одна попытка скрыть преступления, совершенные организованной преступной группой во главе с Обамой.

Преступники должны быть наказаны

В своей незаконной попытке отстранить президента Трампа от власти заговорщики не остановились перед дискредитацией другого государства и невиновных людей. Так, возбуждение уголовного дела «США против компании «Конкорд» имело целью опорочить лично Евгения Пригожина, российские физические и юридические лица и всю Россию, говорится в документе.

Ложные обвинения со стороны высокопоставленных американских чиновников причинили значительный ущерб бизнесмену, его компаниям Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также другим российским лицам и в целом Российской Федерации, заявил автор запроса.

Американский суд уже установил несостоятельность расследования спецпрокурора Мюллера. Однако бывшие и нынешние элитарии США, замешанные в сговоре, фальсификациях, преследовании и других незаконных действиях, до сих пор не получили должного наказания, констатирует Пригожин. Теперь американский Минюст должен провести беспристрастное расследование по вскрытым в заявлении фактам, уверен российский бизнесмен.

Для этого Пригожин повторно, вслед за своим письмом от 19 марта, потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра возбудить уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе Барака Обамы, ряда членов Конгресса, а также ключевых сотрудников Минюста и Госдепа США. Новому следствию, если ему дадут ход, предстоит установить и допросить всех возможных свидетелей совершенных американской политической элитой преступлений.