Москва, 24 апреля. Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией.

По их словам, к ним можно отнести страх перед неизвестным, предвзятость, а также чрезмерное социальное дистанцирование. Кроме того, ученые считают, что сгладить последствия коронавируса может помешать неправильная интерпретация статистических данных.

По данным издания EurekAlert!, осознание этих ловушек позволит эффективно бороться с COVID-19. По мнению специалистов, из-за тревог, связанных с пандемией коронавируса, люди могут забывать о физических упражнениях, а также пренебрегать сном и прекратить общение с людьми.

Как подчеркнули эксперты, социальное дистанцирование и изоляция могут усугубить психические расстройства.

Ранее ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии выяснили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 10 лет. Исследователи проанализировали данные по инфицированным коронавирусом в Италии со шкалой, разработанной экспертами Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), используемой для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за различных заболеваний.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, скончавшиеся от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин длина жизни сокращалась на 11 лет.

Ранее сообщалось, что двое британских врачей подали иск к правительству страны из-за нехватки средств индивидуальной защиты. В своем заявлении медики отметили, что крайне обеспокоены ростом жертв среди работников сферы здравоохранения от коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».