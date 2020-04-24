Кадыров рассказал о своей первой любви

Грозный, 24 апреля. Главу Чечни Рамзана Кадырова смутил вопрос в прямом эфире Instagram о его первой любви, но он ответил, что живет с той, кого любит и уважает.

Во время прямого эфира подписчики попросили рассказать его о своей любви​​​.

«Первая любовь… По-моему, в жизни ее не бывает… В переходном возрасте, детстве ты думаешь, что ты любишь, но ты еще не понимаешь, что это такое. А про мою любовь все знают. Чем больше времени проводишь с ней — тем больше понимаешь, что сделал правильный выбор... Нас смотрят, слушает много людей, и взрослые тоже… Мне неудобно говорить на эту тему, но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю», — сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров с 1996 года женат на своей односельчанке Медни Кадыровой, с которой он воспитывает 10 детей.

Также глава республики признался, что испытывает волнение во время публичных выступлений или когда находится в объективе камеры.

«Я всегда волнуюсь перед камерой или когда выступаю перед народом. Даже сейчас перед вами волнуюсь, у меня аж руки, ноги ледяные», — рассказывает Кадыров.

В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров также рассказывал, как впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, встреча с главой государства прошла благодаря его отцу Ахмату Кадырову в 2000 году в Сочи.