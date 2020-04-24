Правительство утвердило программу льготной ипотеки. События дня. ФАН-ТВ

Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 % годовых. Постановление опубликовано на сайте правительства России. Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотечного кредитования на покупку квартир в новостройках. Она будет действовать до 1 ноября этого года. Жилищные займы можно взять на приобретение жилья стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в регионах. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Программа может обеспечить выдачу до 250-ти новых жилищных кредитов.

Замглавы Минпромторга снят с должности Глава кабмина освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Свой пост он занимал с октября прошлого года. До этого около двух лет был губернатором Севастополя. В начале апреля президиум Генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии после инцидента в аэропорту Ижевска. Овсянников прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы предъявить документы начал нецензурно выражаться.

В Петербурге развернут 5,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 В Санкт-Петербурге развернут около 5500 коек для пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени. Этот вопрос рассматривался на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Также на случай негативного сценария дополнительно разворачивается около 2000 коек для пациентов с легким течением заболевания. Временные инфекционные отделения создаются на базе павильона «Ленэкспо», в пансионате «Заря» и в горбольнице №20.