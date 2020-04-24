Нью-йоркский врач назвал «ночным кошмаром» ситуацию в больнице для пациентов с COVID-19

Нью-Йорк, 24 апреля. Главврач отделения скорой помощи одной из больниц штата Нью-Йорк, где лечат пациентов с коронавирусом, Энтони Лено назвал «ночным кошмаром» происходящее в этом медучреждении. Эмоциями он поделился с газетой New York Post.

Лено трудится в больнице города Йонкерс. По словам доктора, больные здесь умирают очень часто.

«Это ночной кошмар. Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек», — рассказал главврач.

Лено отметил, что многие большие семьи проживают в маленьких домах, где очень трудно изолироваться, если кто-то из родственников заболел COVID-19. Поэтому в больницу иногда поступают целыми семьями или группами друзей.

«Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней», — сообщил врач.

Старшая медсестра Маргарет Кусумано, которая уже перенесла COVID-19, отметила, что сейчас медработникам приходится пребывать в стрессовых условиях и изнурительно трудиться.

«Ты видишь, как люди страдают, как болезнь побеждает их», — поделилась Кусумано, отметив, что все это влияет на врачей как в физическом, так и в психологическом плане.

Напомним, первые случаи заражения новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент США лидируют по числу зараженных — здесь насчитывается уже более 850 тысяч случаев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус погибает от солнечного света, передает «Царьград». Американский лидер считает, что для лечения нужно каким-то образом «доставить солнечный свет внутрь организма».