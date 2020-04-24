В Польше полицейские отбирают грузовики у их владельцев

Варшава, 24 апреля. Польские владельцы грузового автотранспорта стали получать уведомления о том, что они обязаны предоставить свои автомобили силовым службам.

Отмечается, что это связано с введенным карантином в государстве и мерами по предотвращению распространения коронавируса.

По данным издания «Русская весна», один из жителей Белостока рассказал, что получил такое уведомление от мэрии города. В письме говорилось, что полиция забирает один из его грузовиков. Власти заверили предпринимателя, что это не повлияет на его дела, поскольку это не единственная имеющаяся у него машина.

При этом, согласно польским законам, в этом нет ничего особенного, поскольку введенный карантин из-за опасного вируса допускает ряд ограничений.

Ранее сообщалось, что пациентам с коронавирусной инфекцией в Почаевской больнице Тернопольской области Украины запретили ходить в общий туалет. Для отправления естественных надобностей коронавирусным больным прямо в палату поставили ведра. Если в некоторых палатах все пациенты обеспечены индивидуальными ведрами, то в других поставлено одно на всех.

По словам главного врача медучреждения Богдана Кучера, дезинфицировать общие туалеты больница не может, поскольку нет нужного оборудования. Он отметил, что их вообще не готовили к приему пациентов с COVID-19, не хватает «вообще всего и даже эти ведра купили волонтеры».

Главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук заявила, что в ситуации «нет ничего страшного».