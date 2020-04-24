Премьер Греции попросил ЕС как можно скорее открыть авиасообщение

Афины, 24 апреля. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал срочное создание фонда восстановления экономики и выступил за скорейшее возобновление авиасообщения во время видеоконференции лидеров стран ЕС.

Мицотакис поддержал срочное создание Фонда восстановления в дополнение к действию долголетнего бюджета Евросоюза.

«Премьер согласился с мнением о том, что этот фонд должен быть очень большим и что его следует финансировать с помощью какого-то общего инструмента долгосрочной задолженности», — сообщил чиновник из греческого правительства журналистам.

По его словам, фонд будет заниматься субсидированием стран ЕС, а не кредитованием.

Премьер Греции подчеркивает, что важно не допустить дальнейшего увеличения отношения долга к ВВП. Он заявил, что Европейский союз не должен снова делать «слишком мало и слишком поздно». Также Мицотакис высказался в поддержку скорейшей отмены авиасообщения, так как это крайне важно для туризма в Греции. За минувший год страна заработала на туризме более 18 млрд евро. Кириакос Мицотакис сказал, что «когда мы говорим о европейской поддержке, ощутимым доказательством этого была поддержка туризма на юге».

«Он указал, что единый рынок существует не только для поддержки свободного перемещения товаров, но его основой является и свободное перемещение людей», — передает чиновник из правительства.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.