Концертный директор Бабкиной рассказал о разговоре с ней после комы

Москва, 24 апреля. Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей. По его словам, исполнительница сама позвонила ему, а это говорит о том, что ей стало лучше.

Горох добавил, что голос у певицы бодрый, она настроена позитивно. Бабкина поинтересовалась у концертного директора, поздравят ли члены ее театра внучку Марфу, у которой скоро день рождения. Горох подчеркнул, что о девочке ее подопечные, конечно, не забудут. Как пишет «Телепрограмма», кроме того, Надежда Бабкина после выхода из комы поинтересовалась о военном параде на 9 Мая.

Напомним, российский телеведущий Александр Васильев, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о нескольких подтвержденных случаях заражения в окружении певицы Надежды Бабкиной.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Бабкина была госпитализирована в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. После нескольких тестов болезнь у певицы не подтвердилась. Ей поставили диагноз воспаление легких. Как уточнил Васильев, коронавирус обнаружили у тесно работающего с ней человека — личного водителя исполнительницы.

Также ранее стало известно, что через несколько дней после госпитализации женщину ввели в медикаментозную кому. Кроме того, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии Бабкина провела более 10 дней. К концу прошлой недели она пришла в себя и начала дышать самостоятельно.