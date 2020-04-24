Украинские силовики обстреляли ЛНР из миномета и вооружения БМП

Луганск, 24 апреля. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня два раза за минувшие сутки, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подвергся район поселка городского типа Донецкий», — приводит сообщение представительства Луганский Информационный Центр (ЛИЦ).

Как сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК, первый обстрел был зафиксирован 23 апреля в 09.20 в направлении Причепиловка — Донецкий. Военнослужащие ВСУ открыли огонь из 120-миллиметрового миномета и стреляли в течение десяти минут.

Второй обстрел зарегистрировали в 19.55 в направлении Новотошковское — Донецкий. Украинские силовики стреляли из вооружения БМП-2, всего они произвели 50 выстрелов. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. В Донбассе, отказавшемся подчиняться новым властям, были образованы две народных республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске и во время саммитов в «нормандском формате», однако военнослужащие ВСУ продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что Киев стремится навязать свой план по урегулированию конфликта в Донбассе, однако он выгоден исключительно Украине.