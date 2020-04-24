Скончалась автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Владивосток, 24 апреля. Во Владивостоке в возрасте 86 лет скончалась создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, сообщает мэрия.

«Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — сказано в сообщении городской администрации.

Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в Рязанской области. Переда войной ее семья по программе переселения переехала на Дальний Восток. Она с 16 лет трудилась на Владивостокской кондитерской фабрике, которая после распада СССР стала известна под названием «Приморский кондитер». За свои профессиональные достижения Чулкова была награждена званием Героя Социалистического труда. Она также становилась лауреатом Государственной премии Советского Союза.

Знаменитый рецепт «Птичьего молока» Чулкова разработала в 1967 году. За это кондитер была награждена орденом Ленина. На ее завод приезжали кондитеры со всех уголков Союза, чтобы научиться делать конфеты по ее рецепту. Также она является создателем конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог», также она автора рецепта шоколадно-вафельного торта «Мечта».

Ранее сообщалось, что американская актриса Ширли Найт скончалась в США на 84-м году жизни. Она умерла в Техасе от естественных причин. Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.