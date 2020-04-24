Москва, 24 апреля. Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии выяснили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 10 лет. Исследование размещено на сайте Wellcome Open Research.

Исследователи проанализировали данные по инфицированным коронавирусом в Италии со шкалой, разработанной экспертами Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), используемой для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за различных заболеваний.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, скончавшиеся от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин длина жизни сокращалась на 11 лет.

«В то время как СМИ сосредоточили внимание на влиянии вируса на «людей с сопутствующими заболеваниями», поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», — пишет один из авторов исследования.

Ранее сообщалось, что двое британских врачей подали иск к правительству страны из-за нехватки средств индивидуальной защиты. В своем заявлении медики отметили, что крайне обеспокоены ростом жертв среди работников сферы здравоохранения от коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».