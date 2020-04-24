В РФ предложили увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака

Москва, 24 апреля. Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в 2 раза срок для примирения супругов при расторжении брака. Соответствующее обращение было направлено в комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает председатель НРК Ирина Волынец.

В тексте обращения говорится, что необходимость введения данной меры связана с психологической обстановкой, возникшей в семьях в условиях режима самоизоляции. Председатель НРК считает, что длительное пребывание на карантине может спровоцировать эмоциональные решения о разводе, увеличение срока примирения поможет сохранить семьи.

«Прошу увеличить срок оформления развода в 2 раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГС, этот срок после увеличения будет составлять 2 месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до 6 месяцев», — сказано в письме Волынец.

Подчеркивается, что данная мера не должна распространяться на семьи, в которых было доказано жестокое обращение. Предполагаемая мера будет действовать до конца текущего года.

Ранее Ирина Волынец предлагала организовать регистрацию браков и разводов при помощи портала «Госуслуги». Она считает, что многоуровневая верификация портала позволяет это сделать.