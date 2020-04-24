В Екатеринбурге провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана

Екатеринбург, 24 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) организовали онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Семеновича Козьмина, проживающего в Екатеринбурге.

«На подвижном экране, развернутом под окнами фронтовика, военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ. Автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, затем синхронные проезды в форме «восьмерки», «движения во фронт», «отметка на карте» и другие элементы фигурного вождения», — сказано в сообщении пресс-службы округа.

После этого автомобильная колонна прошла единым строем, как в ходе парадного проезда на День Победы. Ветерану был передан подарочный набор и вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Семен Козьмин был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалью «За боевые заслуги» и рядом других наградам. Он сражался на основных фронтах, а после войны служил на Сахалине, в западной Украине, на Урале.

Ранее сообщалось, что российские ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется. По мнению организаций, решение о переносе даты парада послужит «проявлением уважения к ветеранам», а также военнослужащим и россиянам.