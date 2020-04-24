На Сахалине школьникам показали порно во время онлайн-урока

Южно-Сахалинск, 24 апреля. СУ СК РФ по Сахалинской области сообщил, что школьникам Южно-Сахалинска показали порнографический ролик во время дистанционного урока.

Урок, проводившийся педагогом удаленно с помощью платформы Zoom, был прерван неожиданным образом. Вместо учебных материалов на экранах устройств школьников появились материалы порнографического характера. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Ранее подобный случай произошел с учениками одной из московских школ. По предварительной версии, хакер взломал аккаунт школьника и вывел порнографию на экраны во время дистанционного урока химии. Схожие инциденты зафиксированы также в Калуге и Саратове.

Как сообщает СУ СК по Саратовской области, возбуждено уголовное дело по статье «публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних». 13 апреля во время урока русского языка кто-то из участников онлайн-конференции запустил трансляцию с видео для взрослых. Ученикам этой же школы вместо зарядки показали рекламу порносайта. После того, как информация была передана полицейским, директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, российские школьники продолжают заниматься дистанционно из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2,708 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. От осложнений на фоне коронавируса скончались 190 858 пациентов, 738 тысяч человек выздоровели.