США надеются вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Вашингтон, 24 апреля. США должны вытеснить РФ и КНР с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в обновленной стратегии американского Минэнерго.

«В итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит позиции в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», — отмечается в документе, который передан на одобрение президенту США.

Министерство энергетики США предлагает не допустить установления прочных отношений Москвы и Пекина с «некоторыми восточноевропейскими и африканскими странами». Также авторы стратегии выступили за наделение Комиссии по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в РФ и КНР, в целях обеспечения нацбезопасности».

В стратегии говорится, что способность зарубежных госпредприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения способны предоставить серьезные геополитические вызовы для Америки. В связи с этим Вашингтону предлагается снизить объемы ядерного топлива из РФ, разрешенного к ввозу в США. Речь идет о противодействии таким российским компаниям, как «Росатом» ТВЭЛ.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян сообщал, что президент США Дональд Трамп готовится развязать войну на энергетических рынках, вливая колоссальные средства в поддержку американской нефтяной отрасли.