Полина Гагарина рассмешила пользователей Сети «схваткой» с пылесосом

Москва, 24 апреля. Певица Полина Гагарина опубликовала в Сети шуточное видео, на котором она пытается справиться с беспроводным пылесосом.

Гагарина предстала на видео в макияже и на высоких каблуках.

«Проснулась, привела себя в порядок, надела домашнюю одежду и пошла пылесосить. Да, друзья. А как он работает? Куда нажимать?» — сказала в кадре певица.

После нескольких безуспешных попыток включить бытовой прибор, Гагарина дала понять, что на этом ее домашние хлопоты закончены.

«Пойду кофе попью», — заявила она.

Шуточное видео пришлось по душе скучающим на самоизоляции пользователям соцсети и набрало за пару дней почти два миллиона просмотров.

«Так держать! Талантливый человек талантлив во всем», — поддержала Гагарину vikakalashnikova.

«Полиночка, Вам не надо пылесосить, Вам петь надо! Каждый должен заниматься своим. Вы потрясающая, талантливая певица!» — похвалила angelina.8324.

«Обожаю. Я полдня пыталась открыть стиральную машинку. Забила», — поделилась схожими переживаниями julprudko.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Гагарина делает тесты на коронавирус раз в неделю. По словам певицы, это не какая-то прихоть, а ответственность из-за съемок шоу «Голос. Дети».