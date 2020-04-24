Борисова отметила способность Волочковой «нормально бухать» за счет «лошадиного здоровья»

Москва, 24 апреля. Скандально известная телеведущая Дана Борисова обвинила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме. По словам Борисовой, Волочкова «нормально бухает», потому что ей это позволяет «лошадиное здоровье».

Дана Борисова в очередной раз опровергла слухи, что у нее случился рецидив и она вернулась к наркотикам. Она говорит, что уже 3 года как не прикасалась к запрещенным веществам. По ее мнению, некоторые коллеги по шоу-бизнесу борются с хандрой и депрессией другим способом. По ее словам, Анастасия Волочкова часто употребляет алкоголь.

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — однажды отвечала балерина на вопрос об алкоголе.

Телеведущая считает, что у танцовщицы вполне хватает сил и здоровья на подобный образ жизни.

«Бухает нормально. Но это ее личное дело. Нравится ей так, пусть и живет. Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Настино лошадиное здоровье выдерживает все — и ради бога», — заявила Борисова.

Дана Борисова не впервые говорит о Волочковой в этой связи. Недавно балерина эмоционально прокомментировала прошлые обвинения телеведущей в пьянстве. Танцовщица объяснила нападки в свой адрес банальной завистью, а также назвала Борисову «плебеем» и «мелкой сошкой».