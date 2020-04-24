Дакота отметила 2,5 года дочери с бывшим мужем и любовником

Москва, 24 апреля. Певица Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и нынешним возлюбленным.

В своем Instagram Дакота поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время празднования важной для маленькой Мии даты. 23 апреля девочке исполнилось 2,5 года, в связи с чем мама решила устроить небольшое семейное торжество. На празднике присутствовали папа малышки с новой семьей, бабушка и дедушка, а также нынешний возлюбленный певицы — Федор Белогай.

«С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина. Многие крутят пальцем у виска, а мне кажется, что нет более естественных отношений после развода, если есть общий ребенок. Однажды все обиды проходят и любая ситуация становится совершенной. Отмечаем два с половиной года Миюси. Хороший сегодня день, добрый и про любовь», — прокомментировала Дакота свой снимок.

Пользователи соцсети не стали осуждать певицу, а поддержали ее стремление сохранять хорошие отношения с бывшим супругом.

«Конечно все правильно, нужно слушать свое сердце, а остальное по барабану. Вы молодец», — написала olkaklimkova.

«Это самое зрелое: поддерживать нормальные отношения с бывшим супругом. Ведь дочь растет, и оттого, что у вас не получилось построить семью, он не перестал быть ее отцом. Можно только поаплодировать вам, молодцы», — похвалила Дакоту ma.ro.mia.

«У нас то же самое, правда, причины были другими. Сначала бесились, а теперь кайфуем. Общаемся, дружим, ведем совместные дела по бизнесу», — поделилась своей историей anastassiyamishka.

Рита Дакота познакомилась с Владом Соколовским, который впоследствии стал ее мужем, на проекте «Фабрика звезд». Пара поженилась в 2015 году, спустя два года у них родилась дочка Мия. Их брак распался в сентябре 2018 года.