«Союзмультфильм» собирается вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Москва, 24 апреля. «Союзмультфильм» намерен отозвать права на использование образа Чебурашки у японской компании, которая выпустила первую серию мультипликационного сериала об этом герое, сообщает председатель правления студии Юлиана Слащева.

Напомним, что недавно японские аниматоры впервые представили мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D. Выход картины приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Права на распространение советского мультика в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International.

Права на использование образа Чебурашки японской компании передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» еще 16 лет назад. Между сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и ряда его условий. «Союзмультфильм» уведомил японцев, что считает текущую версию договора недействительной.

«Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств», — говорит председатель правления российской студии.

Слащева говорит, что еще одним вариантом решения спора может стать вынос вопроса о возврате прав на мультгероя на межправительственный уровень. Она говорит, что в ближайшее время студия намерена серьезно заняться возвратом прав.

По ее словам, с начала возрождения «Союзмультфильма» в 2017 году студия вернула более 90% прав на использование аудиовизуальных образов «золотой коллекции».

В прошлом месяце Юлиана Слащева заявила, что «Союзмультфильм» собирается выпустить более 52 серий мультфильма «Ну, погоди!». По ее словам, проект имеет международный потенциал, в первую очередь в азиатских странах.