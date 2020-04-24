В украинской больнице пациентов с COVID-19 вместо туалета заставляют ходить в ведро

Тернополь, 24 апреля. Пациентам с коронавирусной инфекцией в Почаевской больнице Тернопольской области Украины запретили ходить в общий туалет.

Для отправления естественных надобностей коронавирусным больным прямо в палату поставили ведра. Как сообщает ТСН, если в некоторых палатах все пациенты обеспечены индивидуальными ведрами, то в других поставлено одно на всех.

«Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет», — рассказала пациентка Почаевской больницы.

По словам главного врача медучреждения Богдана Кучера, дезинфицировать общие туалеты больница не может, поскольку нет нужного оборудования. Он отметил, что их вообще не готовили к приему пациентов с COVID-19, не хватает «вообще всего и даже эти ведра купили волонтеры».

«У нас есть куча других проблем — нужно спасать жизни. Как? Нас никто не спрашивает. Никого не волнует, что медработники болеют. Нас спрашивают: сколько поступило, чем лечите, как лечите?» — пожаловался Кучер.

Главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук заявила, что в ситуации «нет ничего страшного».

«Они ходят по палатам и дезинфицируют емкости. Это номерная больница, которая не имеет собственных очистных сооружений. Вот и все. Ничего страшного, все хорошо», — сказала она.

По данным Университета Джона Хопкинса, на Украине зафиксировано 7170 случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений скончались 187 пациентов, 504 человека выздоровели.