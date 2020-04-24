Роспотребнадзор выпустил рекомендации по технике безопасности при заказе еды

Москва, 24 апреля. Роспотребнадзор разместил рекомендации по технике безопасности при заказе еды на дом в условиях пандемии коронавируса.

«Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде», — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что курьер должен иметь с собой личную медицинскую книжку, оформленную в установленном порядке. Клиент в свою очередь также должен соблюдать ряд правил: осуществлять бесконтактную оплату и тщательно мыть руки с мылом.

«При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону», — пишет Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что число россиян, желающих работать в службе доставки, за последнее время увеличилось в 5-6 раз, свидетельствуют профессиональные курьерские службы страны. Но при этом спрос на «еду до двери» с ужесточением режима самоизоляции вырос не так сильно — на десятки процентов.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.