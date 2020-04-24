Москва, 24 апреля. Пандемия коронавируса, скорее всего, продлится 6-7 месяцев, если считать с регистрации первых инфицированных, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― говорит Бутенко.

По его мнению, аналогичные сроки ожидают и SARS-CoV-2, однако он подчеркнул, что новый коронавирус обладает значительно большим потенциалом передачи от инфицированных людей здоровым.

Главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков ранее предполагал, что пик заражения коронавирусом в Москве придется на майские праздники. Он пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, чем в других частях страны. Поэтому пик заболеваемости наступит быстрее.

Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев в свою очередь заявил, что эпидемия коронавируса в РФ может достигнуть пиковых значений в ближайшие дни.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».