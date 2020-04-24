Эксперты предрекли россиянам снижение цен на квартиры

Москва, 24 апреля. Эксперты прогнозируют спад цен на недвижимость в России на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщают «Известия», средняя стоимость квартир в новостройках на территории России в апреле 2020 года выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты считают, что ситуация изменится в ближайшие месяцы, и на фоне пандемии произойдет сокращение спроса, после чего «вторичка» может упасть в цене до 20%, квартиры в новостройках подешевеют примерно на 10%.

По словам руководителя категории «новостройки» в «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, за последний год средняя стоимость первичного жилья в российских городах выросла до 87,6 тысячи рублей за «квадрат», цены на вторичном рынке за тот же период возросли всего на четыре процента и составляют в среднем 54,3 тысячи рублей за один квадратный метр.

Динамика роста цен различается в зависимости от региона. Так, в Красноярске стоимость жилья выросла сразу на 16%, немного отстали Нижний Новгород и Уфа, где квартиры подорожали на 14%. Умеренный рост с показателем в восемь процентов демонстрирует рынок жилья в Москве и Петербурге.

Эксперты считают, что снижение цен на фоне угрозы распространения коронавируса в России произойдет не из-за корректировки стоимости, а за счет скидок, с помощью которых продавцы будут пытаться стимулировать спрос. Еще одним важным моментом стала новая программа субсидирования ипотечной ставки, принятая накануне правительством РФ.

Ожидается, что наибольшие скидки будут предоставляться на рынке элитного жилья, в меньшей степени это коснется массового сегмента, пользующегося более устойчивым спросом.