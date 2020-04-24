Американский эксперт рассказал, при какой температуре умирает коронавирус

Вашингтон, 24 апреля. Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях, заявил и. о. замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, опираясь на итоги исследования министерства внутренней безопасности.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе», — говорит Брайан.

По его словам, аналогичный эффект наблюдается с высокой температурой и влажностью. Брайан подчеркивает, что вирус умирает за 2 минуты при воздействии прямых солнечных лучей, на температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80%.

Об этом чиновник рассказал на брифинге, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп. Глава государства предположил, что если «тело инфицированного подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света», то это «окажет дезинфицирующий эффект». Однако Уильям Брайан не стал подтверждать предположение Трампа.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения приводит к острым и хроническим последствиям для здоровья». В самых серьезных случаях это может спровоцировать рак кожи и катаракту.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.