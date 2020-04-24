Киев хочет героизировать украинских националистов с помощью «Википедии»

Москва, 24 апреля. Реализация идеи киевских властей расширить «Википедию» материалами об Украине будет сопровождаться героизацией украинских националистов, в том числе тех, кто в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал с нацистами и участниками массовых карательных акций, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Напомнил, что ранее МИД Украины сообщил, что запускает кампанию, целью которой является привлечение как можно большего числа людей к наполнению «Википедии» информацией об Украине, чтобы «противостоять дезинформации».

По словам Мягкова, при правке статей в «Википедии» киевские авторы вероятнее всего будут опираться на материалы, которые касаются якобы борьбы за независимость Украины.

«Это вполне вероятно, поскольку на Украине сейчас называют улицы и проспекты в городах именами таких деятелей, как Мазепа, который у нас считается предателем всех мастей, Петлюра, а также идеологов и организаторов массовых преступлений националистов — Бандеры, Коновальца, Мельника, Шухевича, карателей из дивизии СС «Галичина» и других пособников нацистов, которых будут героизировать как поборников «незалежной Украины», — говорит Михаил Мягков.

По его словам, эти действия приведут к росту не только ультранационалистических, но и неонацистских взглядов в стране. Историк напоминает, что во время Нюрнбергского трибунала нацисты и их пособники были осуждены за преступления, которые не имеют срока давности. Мягков подчеркнул, что героизация преступников влечет за собой уголовное преследование, в том числе согласно законодательству РФ. Он говорит, что украинцам, возводящих пособников нацизма в ранг героев стоит об этом помнить.

Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что школьников из Львовской области привели возложить цветы на могилу нацистского преступника Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне «Нахтигаль».